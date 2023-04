Organizan plan de emergencia para paliar falta de agua en Chincha.

Tres instituciones se han unido para activar un plan de emergencia que permita paliar la falta de agua que sufren los ciudadanos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Sunampe y Grocio Prado. La medida a corto plazo consiste en captar el recurso hídrico a través de dos fuentes y conseguir un estimado de 100 litros por segundo para comenzar con la distribución en las redes domiciliarias de las zonas afectadas.

Como se conoce la ciudad lleva un mes sin el vital servicio, a raíz de la caída de huaico en la cuenca del río San Juan, que provocaron el colapso de las Galerías Filtrantes de Minaqueros y la afectación a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Portachuelo. De momento la Planta esta rehabilitada, pero no las Galerías, ya que, se detectó que los ductos contienen piedras que evitan el ingreso y la salida del agua.

Solucionar esta problemática tardaría algunos meses y para evitar mayor afectación a la población se acordó implementar un plan de emergencia. En ese sentido, el concejo provincial de Chincha, Semapach y la empresa privada a corto plazo intervendrán en la zona de conducción. Se estima que en tres días se realice zanjado para empalmar con el ducto de agua de Calera. Con ello se prevé contar con alrededor de 60 l/s.

Este volumen se unirá a los otros 40 l/s que se extraerá del sistema de captación que también cederá, provisionalmente, la compañía agroexportadora. Al respecto, el alcalde provincial César Carranza Falla dijo que se colocará una línea de más de mil metros para obtener el agua que se destinará hacia las zonas afectadas. Se estima que en una semana se pueda tener habilitado esta fuente.

Por su parte, Martín Soto Romero, recientemente, designado gerente de Semapach, señaló que en la actualidad cuentan con 120 litros por segundo que se distribuye mediante redes domiciliarias. Esto sumado con lo que se obtendrá de las dos fuentes, el volumen superará los 200 l/s, pero todavía es insuficiente para normalizar el servicio de agua para consumo de la población chinchana.

Carranza adelantó que la siguiente fase es colocar tubería superficial desde la matriz de Minaqueros (ubicada en el río San Juan) hasta la primera válvula (área de tierra). Con esta intervención se prevé aumentar el volumen de agua para continuar mitigando el problema de la ciudad. No obstante, este trabajo todavía no se ha iniciado y en consecuencia no se conoce cuántos días tardará en entrar en funcionamiento.

La última medida para normalizar el servicio es cambiar toda la tubería de hierro dúctil que esta obstruida con piedras, ramas, arenas y demás arrastrados por el río. Esta labor demandará algunos meses y se prevé aplicar cuando el caudal del afluente baje. Mientras tanto se espera que el plan de emergencia pueda dar el resultado que se estima para dotar de agua a la ciudad en un escenario en donde almacenarla en tachos implica favorecer al vector del dengue.

