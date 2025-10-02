Un sujeto ha sido sentenciado a más de 15 años de cárcel. Fue detenido en el 2023 cuando transportaba por encima de los 56 kilos de droga por la carretera de penetración Palpa – Huancasanco. El hombre confesó el delito.

Tráfico ilícito de drogas

En la Lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía Superior Mixta de Nasca, a cargo de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio logró que la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca, confirme la sentencia de primera instancia de 15 años y 6 meses de prisión contra Edgar Salcedo Huallpa por el delito de promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas.

La fiscal superior Mitshy Corrales, argumentó que, al haberse acogido previamente a la conclusión anticipada del proceso, el sentenciado había reconocido los hechos, por lo que el debate en segunda instancia debía centrase únicamente en la proporcionalidad de la pena impuesta.

En este sentido, la Fiscalía destacó que el sentenciado registraba antecedentes penales por el mismo delito de tráfico ilícito de drogas en dos oportunidades previas, lo que justificaba la pena impuesta.

Los hechos de la investigación, se remontan al 25 de febrero de 2023, durante el operativo “Cordillera Blanca 2023” realizado por el personal policial en las inmediaciones del Centro Poblado Chichictara, en el kilómetro 10 de la carretera de penetración Palpa- Huancasancos.

En dicho operativo se intervino un vehículo de placa de rodaje D5N – 590, conducido por Alipio Aguilar Molina y con Edgar Salcedo Huallpa como copiloto. Tras detectar una actitud sospechosa, se procedió al registro vehicular, donde se hallaron 56 paquetes tipo ladrillo acondicionados en la carrocería. Tras el pesaje, se determinó que la sustancia transportada era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 56.176 kg.

El caso en primera instancia fue llevado por el fiscal provincial Juan Carlos Herrera Cestti, quien logró que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial-Zona Sur Ica en junio de 2024, condene a Alipio Aguilar Molina a 14 años de prisión efectiva y a Edgar Salcedo Huallpa a 15 años y 6 meses de pena efectiva. Esta última sentencia fue confirmada en todos sus extremos tras la apelación.

