La obra de la presa “Los Loros”, en la provincia de Palpa, continúa evidenciando serie de irregularidades. Esta vez la Contraloría advierte que el Gobierno Regional de Ica, a través del Petacc, ha entregado más de 68 millones de soles a la empresa contratista como adelanto de materiales, sin embargo, el anticipo corresponde legalmente cuando la obra ya empieza a ejecutarse, pero en la actualidad no hay ningún trabajo.

Múltiples irregularidades

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N° 1015-2024-CG/GRIC-SCC, el órgano de control alertó que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc), perteneciente al GORE Ica, realizó un desembolso de manera irregular al contratista encargado de ejecutar la tercera etapa del proyecto de afianzamiento hídrico de la cuenca del río Grande-Santa Cruz-Palpa, que comprende la construcción de la presa “Los Loros” y que está valorizada en 399 millones 543 mil 054 soles.

El 19 de diciembre de 2023, la entidad suscribió el contrato con la contratista, integrada por Altavista Inversiones Globales Sociedad Anónima Cerrada, Corporación de Ingeniería, Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional S.A.C. - CICDESI S.A.C., y Corporación Crisóstomo E.I.R.L., con la finalidad de efectuar la ejecución de la mencionada obra en un plazo de ejecución de 1020 días.

El contratista, al día siguiente, el 20 de diciembre de 2023 a través de la Carta N° 006-2023-CHL/RC, solicitó a la entidad la entrega por fideicomiso del adelanto de materiales e insumos por el 20 % del valor de la obra, solicitud que a la fecha la entidad ha tramitado hasta por el monto de S/ 68 millones 461 mil 418.57 soles, y teniendo un saldo pendiente de pago de S/ 11 millones 447 mil 192.30, conforme a lo descrito por la entidad a través del director de la Subjefatura de Obras y el encargado de Tesorería mediante las Actas de Recopilación de Información N° 11-2024-CG/GRIC-SCC-PETACC-E3 y N°13-2024-CG/GRIC-SCC-PETACC-E3 suscritos el 17 de enero de 2024 respectivamente.

La Contraloría advierte que recién se puede hacer uso del adelanto de materiales e insumos a partir del “mes 1″ de iniciado la obra, y antes de ello no es legal ni justificable que el contratista cuente con dichos fondos por cuanto no los va usar ya que no podrá adquirir con ellos los materiales, porque la obra aún no ha iniciado, existiendo el riesgo que el adelanto del dinero no cumpla su finalidad. Añadió que hasta la fecha la obra no se ejecuta por factores climáticos.

Asimismo, en la fiscalización se advierte que la entidad no acredita disponibilidad total de terreno y postor presentó documento falso de personal clave. El expediente técnico considera la intervención de la vía departamental AY-113 que es de competencia jurisdiccional del Gobierno Regional de Ayacucho.

En la misma línea, tampoco tendría la autorización de la Autoridad Nacional del Agua relacionada a la ejecución de trabajos sobre fuentes de aguas naturales, y en este caso, en el cauce del río Grande.

Finalmente, la comisión de control corroboró que la entidad no realizó la fiscalización a la documentación presentada por el consorcio tras el perfeccionamiento del contrato, por lo que no advirtió que presentó un certificado de trabajo falso para acreditar la experiencia de su especialista en impacto ambiental, motivo por el cual dicho profesional no tendría la experiencia mínima que se solicita en las bases integradas de la licitación pública.

