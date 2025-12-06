Un intento de incendio contra el huarango milenario de Palpa, uno de los árboles más antiguos y representativos de la región Ica, fue frustrado gracias a la rápida intervención de agricultores locales y autoridades.

Auxilio ecológico

Según informaron testigos, las llamas comenzaron a propagarse cuando un grupo de agricultores que transitaba por la zona percibió humo y de inmediato alertó a la Policía Nacional y al cuerpo de bomberos, evitando así una tragedia ambiental que habría destruido este invaluable patrimonio natural.

El huarango milenario es considerado parte de la “historia viviente” de Ica. Cerámicas de la cultura Nazca, con más de 1,500 años de antigüedad, representan a zorros alimentándose de sus vainas, lo que evidencia su importancia ecológica y cultural desde tiempos prehispánicos.

Autoridades locales y ambientalistas hicieron un llamado a la población a proteger y respetar el patrimonio natural, subrayando que acciones irresponsables como esta representan un riesgo para la historia, la biodiversidad y la identidad cultural de la región.

