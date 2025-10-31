Un padre violador ha sido condenado a morir en la cárcel. El depravado sujeto violó a su propia hija menor de edad, cuando la madre la dejaba al cuidado del hombre, quien ultrajó sexualmente a la niña. La cámara Gesell, exámenes médicos legales y psicológicos, confirmaron que la menor fue víctima de abuso sexual.

Depravado sexual

La Fiscalía Provincial Mixta de Palpa, obtuvo una condena de cadena perpetua contra Mariano Ever Palomino García, tras ser hallado culpable del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de su hija de 12 años.

El fallo fue dictado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur de Ica, luego de un exhaustivo proceso judicial en el que la Fiscalía, representada por la fiscal adjunta provincial Irene Isabel del Rosario Alegría Lazon, presentó una investigación sólida que permitió acreditar la autoría del imputado más allá de toda duda razonable.

Los hechos se remontan al año 2022, cuando el acusado, aprovechando la cercanía familiar y la confianza depositada en él, cometió actos contra la indemnidad sexual de la menor en circunstancias en que ella se encontraba bajo su cuidado.

La Fiscalía sustentó su acusación con la declaración de la víctima en cámara Gesell, la evaluación psicológica especializada, y los informes médico-legales que corroboraron la versión de los hechos. Asimismo, se valoraron testimonios del entorno familiar y prueba documental que confirmaron la responsabilidad penal del acusado.

Durante el juicio, la fiscal Irene Isabel del Rosario Alegría Lazon, sostuvo que los hechos revelaban una grave vulneración a los derechos de la niña y una conducta dolosa por parte del procesado, solicitando la pena máxima prevista por la ley para este tipo de delitos.

El tribunal, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, condenó a Mariano Ever Palomino García a cadena perpetua y ordenó que cumpla la pena en el Establecimiento Penitenciario Cristo Rey de Cachiche – Ica. Además, fijó el pago de S/ 25,000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

