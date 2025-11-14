Un brutal accidente de tránsito se registró en el kilómetro 406 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Llipata, en la provincia de Palpa. El hecho involucró a una cisterna que transportaba líquido asfáltico y a un camión carguero de la empresa Cueva, dejando como saldo un conductor herido y cuantiosos daños materiales.

Siniestro vial

De acuerdo con la información preliminar, la cisterna de placa BAG-988, habría perdido el control en la bajada de Llipata. Tras ello, impactó violentamente contra el carguero de placa V4M-964, perteneciente a la empresa Cueva, que transitaba en sentido contrario.

Testigos del hecho señalaron que el chofer del camión carguero reaccionó rápidamente, realizando una maniobra evasiva que evitó un choque frontal, lo que habría permitido que tanto él como su copiloto resultaran ilesos.

Sin embargo, el conductor de la cisterna sufrió lesiones de consideración, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Apoyo de Palpa, donde viene recibiendo atención médica.

Ambas unidades volcaron parcialmente tras el impacto, quedando con la parte delantera completamente destrozada a causa de la fuerza de la colisión. Personal de la Policía Nacional del Perú, División de Carreteras y serenazgo de Palpa acudieron al lugar para auxiliar a los heridos, controlar el tránsito y asegurar la zona, debido a que el líquido asfáltico que es inflamable quedó derramado.

