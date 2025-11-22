Un operativo ejecutado el 21 de noviembre en la provincia de Palpa permitió la captura de dos presuntos integrantes de la banda delictiva conocida como “Los Detonadores del Sur”, organización que, según fuentes policiales, estaría dedicada al manejo ilícito de explosivos utilizados para actividades criminales.

Procedencia ilícita

La intervención se realizó cuando agentes de la comisaría de Palpa detectaron un vehículo Toyota RAV4 de placa BYS-238 de color azul metálico que circulaba de manera sospechosa por la zona.

Tras una revisión preliminar y la verificación de información en curso, el personal policial decidió intervenir el automóvil, en el que viajaban Alex Alberto U. C. de 30 años y Ángela Elena M. R. (24). Ambos fueron retenidos de inmediato ante indicios de que podrían estar trasladando material de procedencia ilícita.

Durante el registro minucioso del vehículo, los agentes hallaron una considerable cantidad de material explosivo y elementos complementarios utilizados para la activación de artefactos de alto riesgo.

Entre lo encontrado figuran 16 bolsas transparentes de EMULNOR que contenían 155 unidades de explosivo de uso industrial, sustancia catalogada como altamente peligrosa debido a su capacidad destructiva. Asimismo, se incautaron ocho rollos de mecha de seguridad de 500 metros cada uno, los cuales sirven como sistema de iniciación en la detonación. A ello se suman 24 cajas de fulminantes, cada una con 100 unidades, un insumo clave para la activación de cargas explosivas.

De acuerdo con fuentes policiales, la cantidad de material decomisado no solo revela la gravedad del hecho, sino que además sugiere que la organización tendría una red logística que operaría a nivel regional.

