Una familia exige justicia tras la muerte de una niña de tres años, identificada con las iniciales A. C. P., quien falleció durante su traslado desde el Hospital de Apoyo de Palpa hacia la ciudad de Ica.

Exigen justicia

Los familiares cuestionan la atención médica que recibió la menor y, principalmente, el tiempo que habría transcurrido entre su ingreso al establecimiento de salud, la decisión de referirla y el traslado efectivo hacia un centro de mayor capacidad resolutiva.

Según el testimonio de la madre, la menor ingresó al Hospital de Apoyo de Palpa el sábado 22 de agosto, alrededor de las 9:00 de la mañana, debido a un cuadro de vómitos que se habría intensificado durante las horas siguientes.

La progenitora relató que inicialmente su hija se encontraba consciente y podía comunicarse con normalidad. Sin embargo, posteriormente su estado habría empeorado y presentó nuevos episodios de vómitos y dolor.

La madre sostiene que solicitó que la niña fuera trasladada a Ica, pero que el personal médico habría dispuesto mantenerla en observación durante 24 horas. De acuerdo con su versión, la referencia se concretó recién durante la mañana del domingo 23 de agosto.

“Mi hija estaba bien. No puede quedarse así. Yo quiero que se haga justicia por mi hija”, manifestó la madre, quien pidió que la investigación se agilice para conocer qué ocurrió con la menor.

Uno de los principales cuestionamientos de los familiares está relacionado con la presunta demora en la referencia hacia Ica.

Según su versión, la menor habría permanecido hospitalizada durante la noche y, al día siguiente, su condición se habría agravado. La familia afirma que la niña fue trasladada aproximadamente a las 10:00 de la mañana y que falleció durante el trayecto.

Durante su declaración, la madre rechazó una versión que, según señaló, habría circulado respecto a que la niña habría sufrido un golpe en la cabeza antes de ingresar al hospital.

La progenitora sostuvo que su hija no sufrió ningún accidente de ese tipo y afirmó que acudió al establecimiento de salud debido a los vómitos y al deterioro de su estado.

La familia también se encuentra a la espera de los resultados correspondientes para conocer oficialmente la causa del fallecimiento.

Entre los documentos que buscan esclarecer se encuentran la historia clínica de la menor, la orden de hospitalización, los registros de cambio de turno, la orden de referencia, los reportes de atención médica, los medicamentos administrados, los registros de la ambulancia y la documentación relacionada con su ingreso y atención en Ica.

Manifestación pacífica

En medio de los reclamos de los familiares y personas que acompañaban a la madre, quienes se dirigieron en una manifestación pacífica con pancartas y globos blancos hasta la sede fiscal en Palpa, un trabajador de la Fiscalía de esa sede, se dirigió a los presentes y señaló que la investigación se encontraba en curso y que la Policía estaba realizando las diligencias correspondientes.

El representante del Ministerio Público indicó que los familiares directos podían acudir durante el horario de oficina para solicitar información sobre el caso, pero cuestionó la forma en que se estaba realizando el reclamo. “No es necesario que hagan todo este alboroto”, expresó durante el intercambio con la familia.

Posteriormente, pidió a los presentes que se retiraran y advirtió que, de continuar la concentración, podría solicitar la intervención de la Policía para dispersarlos. “Sino me voy a ver obligado a decir a la Policía que lo disperse”, manifestó.

La situación generó críticas entre quienes acompañaban a la familia, quienes consideraron que la advertencia de recurrir a la fuerza pública resultaba inapropiada frente a una madre que reclama justicia por la muerte de su hija.

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