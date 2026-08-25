La muerte de una niña de tres años, ocurrida el domingo 23 de agosto durante su traslado desde Palpa hacia Ica, continúa generando cuestionamientos de sus familiares y una investigación para determinar qué ocurrió durante las horas previas a la emergencia.

Grave denuncia

La madre de la menor, Carmen Paricaza, denunció una presunta demora en la referencia y cuestionó la atención que recibió su hija en el Hospital de Apoyo de Palpa. Según su testimonio, la niña ingresó al establecimiento el sábado 22 de agosto y la familia solicitó ese mismo día su traslado a Ica.

“Pedimos el traslado para Ica el mismo día a mi hija y no querían dar, solo nos decían que tenía que estar en observación hasta el otro día”, relató la madre.

De acuerdo con su versión, la menor permaneció durante varias horas en el hospital y al día siguiente comenzó a convulsionar. La familia sostiene que la ambulancia finalmente salió rumbo a Ica alrededor de las 10:00 de la mañana del domingo, pero la niña murió durante el trayecto.

La madre también cuestionó el trato que, según afirmó, recibió durante su permanencia en el establecimiento y pidió que se investigue quiénes atendieron a su hija y qué decisiones médicas se adoptaron antes de la referencia.

Investigación en hospital

Frente a la denuncia, el director del Hospital de Apoyo de Palpa, Víctor Núñez Sánchez, aseguró que la institución colaborará con la Policía Nacional y el Ministerio Público para esclarecer el caso.

El funcionario afirmó que la historia clínica de la menor fue puesta bajo custodia y entregada a las autoridades para las diligencias correspondientes. Según explicó, el documento permitirá establecer qué ocurrió durante la atención y contrastar las versiones de los familiares con los registros médicos.

“Quienes resulten responsables, ténganlo por seguro, va a caer todo el peso de la ley”, manifestó Núñez Sánchez.

El director sostuvo además que, si la investigación determina que algún profesional incurrió en una falta, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes. Incluso mencionó la posibilidad de una destitución en caso de comprobarse una responsabilidad grave. Sin embargo, remarcó que antes de adoptar medidas se deben conocer los resultados de la necropsia y revisar toda la documentación relacionada con la atención de la menor.

El funcionario indicó que la historia clínica es un documento médico-legal y que la información registrada deberá ser evaluada por las autoridades competentes. También señaló que, según lo consignado preliminarmente en dicho documento, la menor habría llegado con varios días previos de vómitos.

Durante la declaración del director, otros pobladores de Palpa también expusieron presuntos problemas relacionados con la atención de emergencias, demoras y referencias hacia Ica.

Ante estos reclamos, Núñez Sánchez pidió a los usuarios registrar sus quejas en el Libro de Reclamaciones para que puedan ser documentadas y evaluadas.

“Cualquier tipo de problema o presunta negligencia, o falta de atención a un solo paciente, ustedes tienen que acudir a la dirección”, señaló.

EL DATO: Desde ayer se realiza el sepelio de la niña de tres años en su vivienda en la provincia de Palpa. La familia exige una investigación célere.

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