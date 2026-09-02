Una intervención contra personas vinculadas a actividades de minería ilegal se realizó en la parte alta del Paisaje Arqueológico de Mollaque, en la provincia de Palpa, donde se habrían instalado y desarrollado actividades que podrían afectar este importante patrimonio cultural.

Golpe a la minería ilegal

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, a través del Área de Defensa del Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad y su equipo técnico de arqueólogos. La acción se ejecutó de manera conjunta con representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Fiscalía Penal de turno y agentes de la Policía Nacional del Perú.

Durante la intervención se encontró una choza construida con esteras, en cuyo interior y alrededores había una cisterna para almacenamiento de agua, un recipiente de gran capacidad que sería utilizado para combustible, colchones y otros objetos. Asimismo, las autoridades hallaron un socavón de considerables dimensiones y un motor empleado para el bombeo de agua y otro uso.

Los bienes y materiales encontrados fueron decomisados como parte de las acciones de intervención, mientras que algunos elementos instalados en el lugar fueron destruidos, según lo informado durante el operativo.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica señaló que estas acciones buscan prevenir y combatir las afectaciones contra los bienes integrantes del patrimonio cultural de la región, especialmente ante la ocupación o intervención no autorizada de zonas arqueológicas.

VIDEO RECOMENDADO