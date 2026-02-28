Luego de más de una semana de intensa búsqueda, fue hallado sin vida el docente Miguel Ruíz Villa (78), quien había desaparecido tras la volcadura de un bus interprovincial de la empresa Oltursa en el kilómetro 366 de la Panamericana Sur, sector Santa Cruz, provincia de Palpa.

Víctima encontrada

El siniestro se produjo cuando la unidad intentó cruzar un huaico que descendía por la vía, perdiendo estabilidad y terminando volcada en medio del lodo y la corriente. El hecho dejó varios pasajeros heridos y escenas de desesperación, además de personas inicialmente no ubicadas, entre ellas el profesor, quien viajaba desde Lima con destino a Arequipa para reencontrarse con su familia.

De acuerdo con el reporte, el cuerpo fue encontrado el 26 de febrero a unos ocho kilómetros del punto del accidente, tras haber sido arrastrado por la fuerza del huaico. Los restos se hallaban en estado de descomposición y fueron sometidos a los procedimientos de identificación correspondientes, confirmándose posteriormente que pertenecían al docente desaparecido.

La Policía Nacional del Perú informó que la Brigada de Búsqueda y Rescate de la SECEME PNP Ica, integrada por 16 efectivos especializados, se desplazó hasta la zona para continuar con las labores en el cauce del río, en un área de difícil acceso que se extiende varios kilómetros hacia el océano Pacífico. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público y al médico legista para las diligencias de ley.

Familiares del profesor agradecieron el apoyo de vecinos, voluntarios y agentes policiales que colaboraron en la búsqueda durante más de una semana. La incertidumbre que acompañó estos días dio paso al dolor, pero también permitió que el docente regrese con su familia para recibir una cristiana sepultura.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar eventuales responsabilidades y evaluar los protocolos de tránsito en condiciones climáticas extremas, mientras la tragedia vuelve a poner en debate la seguridad en tramos vulnerables de la carretera durante la temporada de lluvias.

