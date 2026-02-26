Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la carretera Panamericana Sur, por el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, cuando un tráiler cargado de mandarinas y otras frutas se volcó en el sector conocido como la “Curva del Diablo”, considerado de alto riesgo.

Siniestro vial

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad perdió estabilidad al tomar la pronunciada curva, terminando volcada sobre la vía e impactando contra una camioneta. A consecuencia del impacto, el conductor del tráiler resultó herido y fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

El vehículo transportaba decenas de cajas de mandarinas, además de otras frutas, que quedaron esparcidas sobre la carretera tras el accidente. La mercadería regada provocó la obstrucción parcial del tránsito y generó peligro para los conductores que circulaban por el sector.

Minutos después del siniestro, decenas de pobladores llegaron hasta el lugar y se llevaron parte de la mercadería que permanecía dispersa sobre el asfalto.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona para controlar el tránsito y realizar las diligencias correspondientes, mientras personal de apoyo trabajaba en el retiro del vehículo siniestrado y la limpieza de la vía.

