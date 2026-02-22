Un violento y devastador accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado, a las 04:55 de la madrugada, en el kilómetro 286 de la Panamericana Sur, frente al local conocido como Monaliza Club, en jurisdicción de Subtanjalla, terminó cobrando la vida del taxista Ángel Hernández Castillo (30), conocido cariñosamente como “Babita”, vecino del sector Cerro Prieto.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, Hernández Castillo retornaba de dejar pasajeros en el distrito de Salas a bordo de su automóvil Daewoo Tico de color blanco, con placa de rodaje W1F-382, cuando fue violentamente impactado por dos vehículos de carga pesada que, presuntamente, se desplazaban a excesiva velocidad y estarían realizando una competencia en plena carretera.

Producto de la colisión, el conductor salió expulsado de la unidad y terminó siendo arrastrado, falleciendo bajo las llantas de uno de los tráileres. La muerte fue instantánea, según confirmaron las autoridades que acudieron al lugar.

Testigos señalaron que tras el accidente uno de los camiones intentó darse a la fuga. Se trata de un tráiler marca Shacman, de color rojo, con placa de rodaje BWC-700 y carreta anaranjada con placa C1U-972, conducido por Jaime Adolfo Quiroz Herrera, quien habría continuado su marcha pese a la gravedad del hecho.

Sin embargo, la rápida reacción del personal de serenazgo permitió iniciar una persecución inmediata, quienes siguieron al vehículo hasta la zona del semáforo de Fonavi, en el sector La Angostura, donde, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, lograron intervenir y detener al conductor para las diligencias correspondientes.

Asimismo, las investigaciones alcanzan a un segundo tráiler, un Volvo de color amarillo con placa BRS-932 y carreta roja con placa VGT-994, conducido por Dennis Vásquez Puma, quien también habría participado en la presunta carrera ilegal que terminó desencadenando la tragedia. Ambos conductores fueron trasladados a la comisaría para esclarecer su grado de responsabilidad.

En la escena del accidente, familiares de la víctima protagonizaron dramáticas escenas de dolor. La madre de “Babita”, al enterarse de lo sucedido, habría exigido la intervención inmediata para evitar que los responsables escaparan, contribuyendo a que se lograra su captura para investigación.

Representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las pericias técnicas, mientras especialistas en tránsito recopilan imágenes, testimonios y evidencias para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y si efectivamente existió una competencia ilegal entre los vehículos pesados.

Ángel Hernández Castillo no solo era conocido por su labor como taxista, sino también por su trayectoria deportiva desde niño, destacando en equipos barriales y en la selección de fútbol de Salas. Su repentina partida deja en la orfandad a un menor de seis años y a un hijastro de diez, además de un profundo vacío entre familiares, amigos y vecinos que hoy claman justicia y sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables.

VIDEO RECOMENDADO