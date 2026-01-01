Un intento de robo a un joven taxista terminó en un violento accidente de tránsito durante la madrugada de ayer en el distrito de Subtanjalla, a la altura de la Universidad San Juan Bautista, dejando al conductor herido y a los delincuentes prófugos.

Falso pasajero

El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 de la medianoche, cuando Josbet Antonio Álvarez Aldea, de 20 años, se encontraba realizando servicio de taxi a bordo de un vehículo Tico color guinda, con placa Y1S-038. Según información policial, el joven recogió a un supuesto pasajero que le hizo una señal de alto en el sector de El Álamo.

Minutos después, al llegar a la zona conocida como La Toyota, en el kilómetro 299.5 de la Panamericana Sur, el falso pasajero sacó un arma y amenazó al conductor, exigiéndole que apagara el motor para despojarlo del vehículo. Lejos de acceder, el taxista intentó resistirse, lo que derivó en un forcejeo dentro de la unidad.

Durante la lucha, el conductor perdió el control del automóvil y, en un intento por evitar el robo, giró bruscamente el volante, invadió el carril contrario y terminó impactando contra un poste y la pared perimétrica de la universidad privada.

Tras el choque, el delincuente huyó del lugar junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta, dejando al joven herido dentro del vehículo siniestrado.

Agentes de Serenazgo y de la Policía Nacional llegaron al lugar para atender la emergencia. El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica.

