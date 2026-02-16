Un tráiler se despistó y volcó lateralmente la mañana de ayer en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, generando preocupación entre conductores que transitaban por la zona.

Brutal accidente

El accidente se registró en el kilómetro 233 de la Carretera Panamericana Sur, a la altura del fundo Carrizales, cerca del sector Santa Cruz. De acuerdo con los primeros reportes, el despiste y posterior volcadura se habrían producido por problemas en una de las llantas del pesado vehículo.

Tras el siniestro, el conductor quedó atrapado en la cabina de la unidad. Sin embargo, fue auxiliado por pobladores que se encontraban por la zona, quienes lograron rescatarlo minutos después. Posteriormente, fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

El tráiler quedó volcado de manera lateral a un costado de la vía, lo que obligó a extremar precauciones a los demás conductores.

