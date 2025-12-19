Un tráiler se volcó la mañana de ayer en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Santiago, tras sufrir presuntas fallas mecánicas. El accidente se registró alrededor de las 8:20 a. m. en el sector Las Flores, cerca del caserío Lujaraja.

Siniestro vial

La unidad, de placa T1G-905 y color blanco, se desplazaba de norte a sur transportando carga, bajo la conducción de Nelson Lupata. De acuerdo con la información preliminar, una falla en el sistema mecánico habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo, lo que ocasionó el volcado.

El chofer quedó herido. Personal de serenazgo de la Municipalidad de Santiago, realizó el rescate y trasladó al herido al Hospital Regional de Ica, donde fue estabilizado.

Posteriormente, efectivos de la Policía de Carreteras de la comisaría de Santiago acudieron a la zona para asegurar el área y restablecer el tránsito vehicular.

