Un violento accidente de tránsito se registró ayer, alrededor de las 6:30 de la mañana, en el kilómetro 236 de la Panamericana Sur, en la ruta Paracas–Pisco, cuando un tráiler colisionó contra otra unidad de carga pesada, generando alarma entre conductores y pobladores de la zona.

Brutal accidente

El tráiler, de placa ATB-988 y conducido por Juan Orlando Morales Ríos, resultó severamente dañado tras el impacto. El conductor quedó atrapado en la cabina y fue rescatado tras la intervención de personal de Serenazgo, conductores y pobladores locales. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

En el accidente también estuvo involucrado un camión de placa BBS-999. La Policía Nacional se hizo presente en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

