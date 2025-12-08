Un aparatoso accidente de tránsito se registró el fin de semana en la avenida Fermín Tanguis, en la provincia de Pisco, frente al recreo campestre El Golazo. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. y dejó como saldo a dos personas heridas que quedaron tendidas sobre el pavimento.

Siniestros viales

El impacto entre un vehículo particular y una mototaxi fue tan fuerte que esta última terminó prácticamente partida en dos, mientras que el automóvil involucrado presentó daños visibles, especialmente en el guardafango delantero.

Las personas afectadas fueron identificadas como: César Carlos Camasca Carrizales de 47 años, quien presentó una herida cortante en el cuero cabelludo. Lorena Noemí Saravia Conislla (28), también con cortes en la cabeza.

En tanto, otro accidente de tránsito se registró el fin de semana en la Nueva Panamericana Sur, a la altura de Menorca, en el distrito de San Clemente (Pisco). El choque involucró a un tráiler y un vehículo de color rojo, que terminaron a un lado de la vía con severos daños materiales.

El fuerte impacto dejó a varias personas heridas, quienes fueron rápidamente auxiliadas y trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde reciben atención de emergencia.

Personal policial del distrito de San Clemente llegó al lugar y realizó el control del tránsito y las primeras diligencias para determinar las causas del accidente.

