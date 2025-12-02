La noche del domingo se registró un fuerte accidente de tránsito en la Panamericana Sur, específicamente en la Av. Fernando León de Vivero, que dejó como resultado a dos mujeres y dos menores de edad con lesiones de consideración. El conductor de uno de los vehículos involucrados huyó del lugar, dejando a sus pasajeros abandonados.

Siniestro vial

El hecho ocurrió alrededor de las 8:41 p. m., cuando un Chevrolet Spark amarillo de placa C6K-092, que prestaba servicio de transporte público, volcó tras la colisión, quedando con las llantas hacia arriba.

En el automóvil viajaban Lucero Tocayo Ajima, de 30 años, y sus dos hijos menores de 10 y 4 años. Los tres fueron auxiliados por personal del SAMU y trasladados de emergencia al Hospital Santa María del Socorro.

Según testigos, el conductor del vehículo amarillo abandonó el lugar inmediatamente después del accidente, dejando a los ocupantes heridos en medio del peligro.

El accidente también involucró a un Suzuki Alto de placa D2R-414, conducido por Josué Eliu Yauricasa Quispe, de 26 años. Entre los pasajeros se encontraba Mireya Espinosa Fernández, de 20 años, quien también fue trasladada al Hospital Santa María del Socorro con policontusiones y una herida cortante en el rostro.

Ambos vehículos sufrieron daños considerables en parabrisas, faros, parachoques y estructura, lo que evidencia la magnitud del impacto.

VIDEO RECOMENDADO