Un brutal accidente de tránsito ocurrió por la carretera Panamericana Sur, en el sector de Villacurí, en el distrito de Salas (Ica). El hecho se registró la noche del 01 de diciembre, en la conocida entrada de 2 Llantas, frente al fundo Safco, donde un camión terminó completamente destrozado tras impactar contra una grúa que era remolcada.

Brutal accidente

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo involucrado, un camión de placa CFK-701, se desplazaba por la vía cuando colisionó violentamente contra una grúa amarilla marcada con la placa D5H-816. La parte delantera del camión quedó reducida a fierros retorcidos, evidenciando la fuerza del choque y el alto riesgo que implicó la maniobra que se realizaba en plena carretera.

El conductor Ayrton Villegas Rubio de 30 años, resultó gravemente herido. Testigos señalaron que el impacto lo dejó atrapado entre los restos del vehículo, por lo que fue necesaria la rápida intervención de los equipos de emergencia para rescatarlo y trasladarlo. Minutos después, fue llevado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde permanece recibiendo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Personas que se encontraban cerca de la zona señalaron que, al momento del accidente, la grúa estaba siendo remolcada por una retroexcavadora, una acción que habría generado una situación altamente peligrosa para quienes circulaban por esa vía. La falta de señalización adecuada y las condiciones de visibilidad habrían sido factores determinantes en la colisión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió exactamente el choque y si hubo negligencia por parte de alguno de los conductores o responsables del remolque de la maquinaria pesada.

