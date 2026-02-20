Un bus interprovincial de la empresa Oltursa se volcó la noche del 18 de febrero luego de ser arrastrado por un huaico cuando transitaba por la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Santa Cruz, en la provincia de Palpa, en la región Ica. El accidente dejó decenas de heridos y obligó a restringir el tránsito en la zona.

Rescate de emergencia

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m., en el kilómetro 366 de la vía nacional, aproximadamente a 15 minutos del distrito de Santa Cruz. La unidad, de placa BYT-748 y color azul gris, se dirigía de Lima a Arequipa cuando intentó cruzar un huaico que descendía hacia la carretera producto de las intensas lluvias registradas en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, el bus perdió estabilidad en medio del lodo y terminó volcado a un costado de la vía. Pasajeros, entre ellos menores de edad, quedaron atrapados en el interior de la unidad tras el impacto.

Personal de los cuerpos de bomberos de Palpa y Nasca acudió al lugar para rescatar a los ocupantes y brindar los primeros auxilios, mientras se coordinaba el traslado de los heridos al Hospital de Apoyo de Palpa. Las labores de emergencia se extendieron debido a las condiciones del terreno y a la persistencia del flujo de lodo en el sector.

Según información del centro de salud, 34 pasajeros ingresaron para evaluación médica, de los cuales 29 requirieron atención por diversas lesiones. Entre los afectados se encontraban tres menores de edad de 5, 6 y 12 años, así como adultos mayores de 67, 78 y 79 años.

El tránsito en la zona de Santa Cruz permaneció restringido mientras se desarrollaban las labores de auxilio, remoción del vehículo siniestrado y evaluación de la vía.

