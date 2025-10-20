Las familias del distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa, pronto contarán con mejor acceso a señales de televisión y radio, tras la instalación de una nueva antena satelital en la estación CPACC de la zona.

Tecnología en el lugar

La iniciativa, impulsada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, busca reducir la brecha en el acceso a la información en comunidades rurales, donde durante años la señal de comunicación ha sido limitada o inestable.

Con esta infraestructura, los vecinos podrán sintonizar canales y acceder a la programación radial, reforzando su vínculo con el resto del país y garantizando su derecho a estar informados.

Los trabajos están siendo ejecutados por el equipo técnico de la Subdirección de Telecomunicaciones, que ha venido operando en la zona con el objetivo de asegurar una cobertura eficiente y duradera.

“La conectividad también es inclusión. Queremos que cada comunidad, sin importar lo alejada que esté, tenga acceso a los servicios de comunicación que el Estado brinda”, señalaron desde el equipo responsable del proyecto.

