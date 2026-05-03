El “Vendaval del norte” no tiene descanso y luego de jugar el jueves ante Macará por la Copa Sudamericana, hoy enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 13 del Apertura de la Liga 1.

El partido ante los huancaínos está programado para las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36, donde Alianza Atlético sale fortalecido luego de haber derrotado 2-1 a Universitario en Lima.

Cabe señalar que el equipo que dirige el técnico Federico Urciuoli se ubica en el puesto 12 con 14 puntos y va con la mentalidad de seguir sumando para seguir en alza en el Apertura.

Mientras que el equipo de Sport Huancayo viene de perder por 2-1 ante Cusco FC. jugando de visita y está en el puesto 15 con 12 unidades.

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ENFOCADOS

Para el técnico Federico Urciuoli, el partido ante los ecuatorianos fue muy malo, pero señaló que ya voltearon la página y ahora se enfocarán ante Huancayo por la Liga 1.

“El gol tempranero marcó el partido. Nos faltó el fútbol que veníamos mostrando, nos tocó perder, pero lo importante es dar vuelta a la página. Necesitamos conseguir un triunfo para que esto quede solo como un mal partido, debemos mejorar en algunos detalles ”, explicó.

En cuanto a la liga local, enfatizó que “tenemos que acomodarnos en el grupo de la Sudamericana, y si ganamos a Huancayo mañana (hoy), podremos enfocarnos en escalar posiciones para ubicarnos en la mitad de la tabla en el Apertura”.

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A LEVANTARSE

Por su parte, el defensor José Villegas lamentó la caída ante Deportivo Macará y no pudo repetir su buena actuación. “Estamos dolidos. Sabemos que hicimos bien las cosas contra la “U” pero ante Macará no nos salieron bien, seguimos trabajando” , comentó.

Más adelante, apuntó que aún resta camino por recorrer en la Copa Sudamericana y espera poder sumar en los duelos que restan para poder meterse en la pelea por la clasificación.