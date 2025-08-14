Como parte de las acciones de prevención y control del dengue, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica capacitaron al personal del primer nivel de atención de la U.E. 407 – Palpa, fortaleciendo sus capacidades en diagnóstico, manejo clínico y vigilancia epidemiológica.

Control vectorial

La jornada estuvo a cargo del Dr. Fernando Lizarbe Huayta, infectólogo del MINSA, quien brindó una sesión especializada sobre el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de casos de dengue, con énfasis en criterios clínicos actualizados.

Además, el equipo técnico abordó temas clave como el control vectorial, estrategias de vigilancia epidemiológica y la importancia del trabajo articulado con la comunidad, elementos fundamentales para frenar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Con esta capacitación, se busca fortalecer la capacidad de respuesta del personal de salud ante eventuales brotes, y garantizar una atención eficiente y oportuna a la población.

