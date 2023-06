Mal ejemplo. La adolescencia en la ciudad de Chincha ha cambiado la competencia educativa y deportiva por la violencia. En los últimos días alumnos de instituciones educativas como el José Pardo y Barreda, John F. Kennedy, Andrés Avelino Cáceres, Santa Ana han protagonizado enfrentamientos en la vía pública, que no solo indignan, también atemorizan a la ciudadanía.

Registro

Los videos que circulan en las redes sociales muestran a escolares derribando a un alumno de otro plantel para propinarle patadas y puñetes. Pero la violencia solo ha desatado más violencia juvenil. Y por las imágenes que los mismos escolares publican se observan peleas alentadas por otros alumnos en la céntrica av. Óscar R. Benavides, la calle Mariscal Castilla, Grocio Prado y hasta en un supermercado.

Medidas

Ayer se reunieron de emergencia directores de los colegios involucrados con funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha y la comisaría. El comandante Mario Velasco Grossman indicó que parte del acuerdo es destinar personal policial en los exteriores de los locales escolares para prevenir los enfrentamientos. Otra medida es el acercamiento con los alumnos. Precisamente, ayer los agentes iniciaron charlas de sensibilización sobre pandillaje juvenil y violencia estudiantil en las cuatro escuelas antes indicadas. No obstante, siguen circulando videos donde aparecen alumnos de un determinado colegio que pretenden desatar más peleas. Las autoridades todavía no han logrado determinar que desencadena estas riñas que va dejando saldo de heridos.

Comerciantes y transeúntes han repudiado estos hechos que involucran no solo a los hombres, sino también a mujeres. “He tenido que cerrar mi negocio por temor a que ingresen a pelear, esto no puede seguir pasando. Hago un llamado a las autoridades y más aún a los padres de familia que se preocupen más sobre la educación de sus hijos. La adolescencia no puede caer en un abismo de violencia, que ejemplo van a dar a los más pequeños”, comentó una vecina.

VIDEO RECOMENDADO