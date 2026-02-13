El pasado miércoles 4 de febrero de 2026 y tras la invitación de la Agrupación “2 de Abril” Veteranos de Guerra de Las Malvinas – Santa Fe – Argentina; el periodista e historiador iqueño, Mag. Juan Carlos Romaní Chacón, viajó a la ciudad de Santa Fe Capital (Argentina), para brindar la conferencia: “Homenaje del pueblo iqueño al Libertador San Martín”, en el marco de las actividades conmemorativas por el 248 Aniversario de su nacimiento, cuyo día central es el próximo 25 de febrero. Por coincidencia, el 25 de febrero de 1570, hace 456 años, se produjo la llegada de la sagrada imagen del Señor de Luren a la Villa de Valverde del valle de Ica.

Trascendencia e importancia

Mención especial, por su valioso apoyo en la organización del evento académico, al señor José Luis Vega, presidente de la Agrupación “2 de Abril”; al señor Mag. Oscar Alberto Matiller, coordinador del CAU – Santa Fe, de la Universidad “Siglo 21”; y, a la compatriota, docente y periodista, Ana María Bernales, presidente de la filial en Santa Fe, del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú – provincia de Ica; quienes recibieron sendas resoluciones de felicitación, suscritas por el Ing. Carlos Reyes Roque, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica; y, entregadas personalmente en dicho acto público, por el también jefe de Relaciones Públicas de la comuna iqueña, Juan Carlos Romaní.

La conferencia se desarrolló el jueves 5 de febrero, a las 7:00 de la noche, en el auditorio de la referida universidad. “¡Señoras y señores, para el Perú, Las Malvinas, siempre serán argentinas!“, dijo Romaní Chacón, generando la ovación del público presente, entre ellos, las autoridades municipales, policiales, civiles, académicas y los veteranos de guerra de Las Malvinas. La entonación del Himno Argentino y del Himno del Perú, generó que muchos derramen lágrimas de sentimiento y emoción.

Enseguida, el conferencista explicó la trascendencia e importancia de la creación de la Primera Bandera del Perú, por el General José de San Martín; un 21 de octubre de 1820, en la actual provincia de Pisco; y, cómo, en la misma fecha y en la Plaza de Armas de Ica (a 80 kms. al sureste del litoral peruano), el pueblo iqueño, en cabildo abierto, proclamó y juró la Independencia del Perú, por invitación de San Martín, con una respuesta abrumadora.

El público argentino no terminaba de sorprenderse de tan valiosos datos, cuando el expositor narró la historia de la creación del Escuadrón de Caballería Afroperuano “Auxiliares Patriotas de Ica”, por orden de San Martín, quien encomendó al joven capitán José Félix Aldao (quien llegaría a ser Gobernador de Mendoza), su preparación, al mando de 96 jinetes negros de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. Y la presentación oficial de la semilla del actual Ejército del Perú, fue en gran parada militar, el mismo 21 de octubre de 1820, en la plaza de Armas de Ica, formando parte de la Expedición de la Sierra, al mando del Coronel Mayor Juan Antonio Álvarez de Arenales.

Asimismo, por méritos propios, dicho escuadrón, por orden del Libertador, al año siguiente se denominó: Granaderos a Caballo del Perú, a imagen y semejanza del Regimiento de Granaderos a Caballo de los Andes…creado por el Libertador San Martín en 1812...siendo su bautizo de fuego el 3 de febrero de 1813, con victoria patriota, en el combate de San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe. El público argentino, gratamente sorprendido, se acercó a felicitar con fuerte abrazos al embajador cultural.

Cabe señalar que, la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, capital de la provincia homónima en Argentina, es un histórico centro político y administrativo fundado en 1573. Situada estratégicamente entre el río Salado y la Laguna Setúbal, destaca por su entorno de humedales, su intensa vida cultural, la gastronomía basada en la pesca y su icónica costanera.

