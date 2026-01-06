Un nuevo caso de agresión contra la prensa se registró en la provincia de Chincha. El periodista Eric Hurtado fue víctima de una agresión física mientras realizaba cobertura informativa el lunes 5 de enero de 2026, en la prolongación San Carlos, a espaldas del colegio Santa Ana.

Agresión física

El hecho ocurrió cuando el profesional se encontraba informando sobre el fallecimiento de un ciudadano, un suceso que generó conmoción en la zona. Según se informó, Eric Hurtado desarrollaba su labor periodística con respeto y alejado de la zona de las diligencias, cuando fue abordado de manera violenta por un sujeto, presuntamente familiar de la persona fallecida, quien antes había amenazado a otro periodista. El sujeto lo ahorcó del cuello.

La agresión provocó la inmediata reacción de colegas y ciudadanos que se encontraban en el lugar, quienes condenaron el ataque ocurrido en plena vía pública y durante el ejercicio legítimo del trabajo periodístico.

Ante estos hechos, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de la Provincia de Chincha (APCC) expresó su rechazo total a lo sucedido y emitió una denuncia pública, señalando que Eric Hurtado es un profesional ampliamente reconocido por su objetividad, responsabilidad y trayectoria en la cobertura de hechos sensibles.

La asociación remarcó que este tipo de agresiones no solo vulneran la integridad del periodista, sino que constituyen un atentado directo contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Recordaron que el periodista no es responsable del hecho que se informa, sino un intermediario que cumple la función de transmitir información de interés público.

Asimismo, hicieron un llamado a la tolerancia y al respeto, señalando que, aunque el dolor por una pérdida puede generar reacciones emocionales, ello no justifica actos de violencia contra trabajadores de la prensa que cumplen su labor en espacios públicos.

Desde la APCC se exhortó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a identificar formalmente al agresor y adoptar las acciones legales correspondientes, a fin de que el caso no quede impune. También solicitaron garantías para el libre ejercicio del periodismo en la provincia de Chincha, ante el incremento de incidentes que ponen en riesgo la labor informativa.

