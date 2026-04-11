La Contraloría General de la República - CGR detectó en la Municipalidad Distrital de Marcona un perjuicio económico de S/ 24 900 por la aprobación y pago de un expediente técnico para el proyecto destinado a la remodelación de una red de alcantarillado en la avenida Arequipa, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, que ya estaba contemplado en otro proyecto de inversión de la misma comuna.

Exhaustivo control

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 007-2026-2-0407-AOP, cuyo periodo de evaluación abarcó del 18 al 31 de marzo del presente año, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Marcona gestionó la aprobación de una inversión de rápida ejecución para la remodelación de redes de alcantarillado en la avenida y calle Arequipa, del asentamiento humano Micaela Bastidas, para lo cual formuló el respetivo expediente técnico y seleccionó a un contratista para su ejecución, en el año 2023.

Sin embargo, se corroboró que la referida renovación de alcantarillado ya se había ejecutado en una reciente obra que también impulsó la propia entidad. Al comparar los expedientes técnicos de ambos proyectos, se constató una duplicidad en la ubicación geográfica, componentes y beneficiarios. Ante ello, se optó por resolver el contrato de la IOARR por cuyo expediente ya se había pagado S/ 24 900.

Vale remarcar que la obra ejecutada comprendió la renovación de más de 1000 metros de tubería, la construcción de 19 buzones y conexiones de alcantarillado a 213 viviendas, e incluía una zona de intervención más amplia que el proyecto resuelto.

El resultado de este informe de acción de oficio posterior fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcona, Joel Rosales, para que atienda o supere lo hechos con indicios de irregularidad y, de ser el caso, disponga el deslinde de responsabilidades que corresponda.

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