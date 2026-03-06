La Contraloría General de la República emitió un informe que pone en alerta sobre la situación crítica de la infraestructura de agua potable y alcantarillado en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, debido a la prolongada paralización de las obras iniciadas en 2021.

El proyecto, destinado a beneficiar a cerca de 24 mil habitantes, presenta un deterioro significativo y hasta la fecha no se cuenta con un expediente técnico que permita su reinicio efectivo, generando incertidumbre sobre la cobertura futura del servicio.

Trabajos en el abandono

Según el Informe de Visita de Control N° 156-2026-CG/VICOS-SVC, realizado entre el 26 y 27 de enero de 2026, la obra tuvo una inversión inicial de 34 millones 199 mil 740 soles y alcanzó un avance de ejecución del 84,98 % antes de su paralización. No obstante, los meses de inactividad provocaron daños visibles en diversas estructuras: cámaras de pozo, cámaras de reunión y bombeo, tuberías de conducción, pases aéreos y la planta de tratamiento de aguas residuales muestran signos de oxidación y deterioro, lo que podría complicar la reanudación del proyecto y aumentar los costos de rehabilitación.

La Municipalidad Distrital de Marcona, en convenio con una entidad privada, gestiona actualmente la elaboración del expediente técnico del adicional N° 2, que servirá para reactivar y culminar la obra. Sin embargo, los técnicos deberán resolver un desafío crítico: garantizar que los pozos actuales puedan suministrar el caudal necesario para cubrir la demanda proyectada hasta 2034. La falta de soluciones técnicas adecuadas podría dejar a la población sin un abastecimiento continuo, poniendo en riesgo la sostenibilidad del proyecto.

La situación se agrava ante el crecimiento poblacional acelerado de Marcona, impulsado por la actividad minera, la instalación de parques eólicos y la presencia de subcontratistas. Este incremento ha intensificado el desabastecimiento de agua potable, obligando a los residentes a recibir un servicio restringido e intermitente, situación que afecta directamente la calidad de vida y la salud de la población.

El informe de la Contraloría fue remitido al alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcona, Joel Rosales, con la recomendación de implementar medidas preventivas y correctivas inmediatas para evitar un mayor deterioro de la infraestructura.

Asimismo, la entidad supervisora insta a que el expediente técnico considere soluciones técnicas robustas, que permitan garantizar la continuidad del servicio y la resiliencia de la infraestructura frente al crecimiento urbano y la demanda futura.

Los ciudadanos pueden acceder al informe completo y otros resultados de control en el Buscador de Informes de Control disponible en el portal institucional: www.gob.pe/contraloria.

