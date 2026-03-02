La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga dispuso el inicio de diligencias preliminares en sede policial por la presunta comisión del delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, en agravio de la sociedad. La investigación se encuentra a cargo de la Fiscal Provincial Nelly Paitán Buendía, en el marco de sus atribuciones constitucionales de dirigir la investigación del delito.

Delito en la zona

Según lo denunciado, el 27 de febrero de 2026, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, el denunciante tomó conocimiento, a través de un colectivo defensor de los animales, de que una can habría sido atacada con un objeto punzocortante al interior de un restaurante ubicado en el distrito de Carmen Alto (Huamanga-Ayacucho).

De acuerdo con la denuncia, el animal fue trasladado a una veterinaria para recibir atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, posteriormente se verificó su fallecimiento. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisaría de Carmen Alto, generándose las actuaciones correspondientes y la inmediata comunicación al Ministerio Público para las acciones de ley.

En ese marco, la representante del Ministerio Público dispuso la recepción de la declaración del denunciante, la recopilación de imágenes de videovigilancia de la zona, la realización de una constatación fiscal en el establecimiento señalado y la ejecución de todas las diligencias necesarias para identificar a los presuntos responsables.

El Distrito Fiscal de Ayacucho reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y la persecución de los delitos que atenten contra la vida y bienestar de los animales, recordando que estas conductas se encuentran sancionadas por el Código Penal vigente.

Cabe señalar que, la comunidad animalista y vecinos del distrito de Carmen Alto (Huamanga-Ayacucho), se movilizaron la semana pasada para exigir justicia tras el cruel asesinato de “Negrita”, una perrita que solo buscaba alimento para sus siete cachorros. los voluntarios lograron rescatar a los siete cachorros, quienes quedaron en orfandad. Actualmente, los animalistas buscan personas de buen corazón que puedan darles un hogar seguro y cariño.

VIDEO RECOMENDADO