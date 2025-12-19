Familiares de Jesús Tito Palomino y Walter Ordóñez Vásquez solicitaron apoyo urgente para localizar la embarcación pesquera “Yampura”, con la que ambos tripulantes se encuentran desaparecidos desde hace varios días tras perderse todo contacto en altamar.

Emergencia marítima

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, la nave —procedente de Marcona— habría presentado graves fallas mecánicas. La pata del motor y el equipo de radio habrían dejado de funcionar hace aproximadamente seis días, lo que impidió cualquier tipo de comunicación y redujo las posibilidades de maniobra en mar abierto.

La última posición conocida de la embarcación corresponde a la coordenada 13°44’77’’04, frente a la costa de Pisco. Ante esta situación, los familiares pidieron que se emita una alerta a las embarcaciones que operan en el litoral peruano para obtener datos que permitan ubicar la nave o a sus tripulantes.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades marítimas y de los organismos responsables de búsqueda y rescate, con el fin de intensificar las labores en la zona. Cualquier información que ayude a dar con el paradero de la embarcación o de los pescadores puede comunicarse a los teléfonos 959 104 249 (Leslie Tito), 953 050 516 (Lucero Tito) o 925 397 746 (Samy).

