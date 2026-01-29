Más de tres décadas en la cárcel pasará un padre violador. El depravado sexual violó a su propia hija desde los cinco años de edad en una vivienda en la provincia de Pisco, jurisdicción donde fue detenido en el 2025, dictándole en ese año una medida e prisión preventiva y ahora la sentencia judicial que lo declara culpable del delito de violación sexual de menor de edad.

Grave delito

En una respuesta contundente contra la violencia sexual infantil, el primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, logró que se condene a 35 años de prisión contra Jorge Oscar Quispe Morales, como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de su propia hija biológica.

La sentencia fue dictada el 27 de enero del 2026, por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, tras aprobarse el requerimiento de terminación anticipada presentado por la fiscal provincial Gladys Matilde Torres Lobato. Este mecanismo procesal permitió resolver un caso grave y complejo en un plazo corto, garantizando justicia inmediata para la menor y eficacia en la administración de justicia.

De acuerdo con la investigación fiscal, los vejámenes se iniciaron cuando la víctima tenía apenas cinco años, en una vivienda de Pisco, y se prolongaron hasta que cumplió los diez años y medio; hechos que fueron corroborados y ante la contundencia el imputado se sometió aceptando los cargos.

El proceso judicial avanzó con celeridad, donde el 08 de noviembre de 2025, se declaró fundada la detención preliminar, 09 de diciembre de 2025, se logró su captura en el distrito de San Clemente y el 18 de diciembre de 2025 la Fiscalía obtuvo nueve meses de prisión preventiva, medida que cumplía hasta la lectura de la sentencia definitiva.

