Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 7 de la Vía Libertadores, a la altura del grifo El Piloto, dejó como saldo la muerte de un joven identificado como Luciano Ballarta Olivares, conocido en la comunidad como “Piyeya”. El hecho ha generado consternación entre vecinos y transportistas del distrito de San Clemente.

Muerte violenta

Según versiones de testigos, el siniestro se produjo tras el impacto entre una camioneta y un tráiler mal estacionado desde la madrugada, aparentemente involucrado en un accidente previo. El vehículo pesado no contaba con la señalización reglamentaria, lo que habría contribuido al choque. Una persona resultó herida y fue trasladada a un centro de salud.

La víctima era una persona muy apreciada en la zona. Su fallecimiento ha desatado indignación entre los habitantes, quienes reclaman mayor fiscalización en la carretera Libertadores, una vía frecuentemente afectada por el mal estacionamiento de unidades de carga pesada.

Vecinos y transportistas exigen a las autoridades de tránsito y seguridad vial tomar medidas urgentes para prevenir este tipo de hechos. Reclaman sanciones efectivas a los responsables y mayor presencia de fiscalización permanente en la ruta, señalando que este tipo de tragedias podrían evitarse con un control adecuado.

