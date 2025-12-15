La provincia de Pisco se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Francisco Bonifacio Gonzales, de 85 años, conocido cariñosamente como “Don Pancho”, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del 13 de diciembre.

Conmoción en el lugar

Según la alerta policial, el adulto mayor salió de su vivienda ubicada en la urbanización San Valentín alrededor de las 6:15 p. m. y no regresó. Familiares y vecinos iniciaron la búsqueda de inmediato, alertando a las autoridades sobre su desaparición. Al momento de salir de su domicilio, Don Pancho vestía buzo y chompa color plomo con rayas, zapatos azules y un sombrero marrón. Cabe señalar que el hombre padecía demencia senil y se encontraba bajo medicación, lo que aumentaba el riesgo de su desplazamiento sin supervisión.

El hallazgo se produjo el domingo 14 de diciembre, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en una zona cercana a la ex hacienda Gallinazo, en un sitio descampado y cerca de un camino de trocha. La víctima se encontraba con la misma vestimenta con la que desapareció, lo que permitió su rápida identificación por parte de sus familiares.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron un cercado de seguridad y comenzaron con las primeras diligencias. Posteriormente, el fiscal del Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

Vecinos y familiares expresaron su consternación ante la pérdida de Don Pancho, recordándolo como una persona querida dentro de la comunidad.

