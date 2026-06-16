La Municipalidad Distrital de Humay se encuentra en el centro de la atención tras una reciente advertencia de la Contraloría General de la República, que detectó una insuficiente asignación presupuestal para la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED). Según el informe de control, la comuna destinó apenas el 0,35 % de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a esta dependencia, porcentaje inferior al mínimo legal de 0,5 % establecido por la Ley N.° 32139.

Control en comuna

El órgano de control señaló que esta reducción presupuestaria compromete seriamente la capacidad operativa de la OMAPED para desarrollar funciones fundamentales en beneficio de las personas con discapacidad. Entre ellas figuran el registro y actualización de beneficiarios, la orientación para el acceso a programas sociales y la coordinación con entidades estatales encargadas de garantizar derechos y servicios especializados.

La situación genera preocupación debido a que podría afectar directamente el acceso de cientos de ciudadanos a importantes beneficios sociales. Entre ellos destacan la pensión no contributiva del Programa CONTIGO, el pase libre para el transporte público y diversas oportunidades de acceso a estudios superiores mediante las becas otorgadas por PRONABEC, herramientas fundamentales para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable.

La Contraloría advirtió además que el incumplimiento de la normativa vigente podría derivar en responsabilidades administrativas y funcionales para los funcionarios responsables de la gestión municipal. El informe precisa que la omisión no solo vulnera lo dispuesto por la Ley N° 32139, sino que también afecta derechos fundamentales reconocidos en la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N.° 29973), que garantiza la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

De no corregirse esta situación, el caso podría escalar a nuevas acciones de control posterior e incluso a denuncias por presunta afectación de derechos sociales.

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