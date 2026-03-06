El alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel, Jhon Román Hernández, expresó su preocupación tras el recorte presupuestal aprobado por la Municipalidad Provincial de Pisco, medida que —según indicó— afectará directamente los servicios básicos y la atención a más de 10 mil habitantes de esta jurisdicción

Consecuencias del recorte

En declaraciones brindadas a Diario Correo, la autoridad edil señaló que la reducción del presupuesto ya viene generando serias consecuencias en la gestión municipal. “Con este recorte prácticamente nos dejan sin capacidad de respuesta. Nuestro centro poblado tiene más de diez mil habitantes y ya estamos viendo cómo se agravan problemas como la falta de seguridad y la acumulación de basura en las calles”, manifestó

El pronunciamiento surge luego de que el Concejo Provincial de Pisco, en sesión realizada el 25 de febrero de 2026, aprobara el Acuerdo de Concejo N° 017-2026, mediante el cual se deja sin efecto el acuerdo N° 103-2023 que aprobaba un incremento presupuestal para la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel. En su lugar, se determinó una transferencia financiera equivalente a 1.5 UIT, conforme a lo establecido en la Ley N.º 32387, relacionada al incremento del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)

Román Hernández sostuvo que este recorte ya ha tenido impacto en el funcionamiento de la municipalidad, ya que varios trabajadores se han visto obligados a renunciar ante la falta de recursos para mantener al personal.

“El personal que teníamos ha tenido que retirarse porque no hay cómo sostener sus puestos con este nuevo presupuesto. Esto afecta directamente los servicios que brindamos a la población”, explicó.

Finalmente, el alcalde indicó que se vienen evaluando acciones legales y administrativas para defender los recursos del centro poblado. Asimismo, sectores de la población han solicitado que la municipalidad presente un recurso de impugnación contra la sesión de concejo que aprobó la medida, argumentando que podría existir una falta de sustento técnico y legal en la decisión adoptada por el pleno del concejo provincial.

Reclaman sus sueldos

En tanto, personal de limpieza del Municipio de San Miguel, llegó también a la Municipalidad Provincial de Pisco, reclamando dos meses de salarios atrasados y asegurando que el acceso al despacho de alcaldía fue bloqueado por personal policial y serenazgo.

Las trabajadoras del área de limpieza, denunciaron que llevan dos meses sin recibir sus pagos y que, al intentar dialogar con algún representante del municipio provincial, fueron impedidas de ingresar por un contingente del personal de serenazgo provincial.

Las trabajadoras Gisela Mata Vera y Ericka Mata Vera explicaron que acudieron al municipio para exigir la cancelación de sus sueldos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026. Según señalaron, a pesar de haber contactado en varias ocasiones a la responsable administrativa del área, identificada como Bárbara, no obtuvieron respuestas satisfactorias y se les cerró la puerta del despacho.

“Estamos reclamando nuestros pagos desde enero. Ahorita venimos a conversar con la señora Bárbara y solo nos dice que está ocupada. Nos deben entre 1,500 y 2,300 soles a cada uno, y nos tratan como si no fuéramos trabajadores del centro poblado San Miguel. No pueden cerrarnos la puerta así”, declararon.

VIDEO RECOMENDADO