Un nuevo hecho de violencia criminal sacudió al distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, luego de que un joven de 26 años fuera asesinado a balazos la noche del sábado 29 de agosto en el centro poblado José Olaya.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Diego Baldeón Medrano, conocido por sus allegados como “Machita”. Según información preliminar, el joven se encontraba en inmediaciones de la vía Los Libertadores cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra.

El ataque se habría registrado alrededor de las 8:00 de la noche. Los criminales realizaron varios disparos y, tras perpetrar el ataque, huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta.

Producto de la agresión, Baldeón Medrano perdió la vida en el lugar. Su cuerpo quedó tendido a un costado de la vía, mientras vecinos de la zona alertaban a la policía sobre lo ocurrido.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar del crimen y procedieron a acordonar la zona para evitar que se alteraran las evidencias. Los agentes cubrieron el cuerpo de la víctima mientras se esperaba la llegada de los representantes del Ministerio Público.

Durante las primeras diligencias, personal policial encontró varios casquillos de bala en los alrededores de la escena, elementos que serán incorporados a la investigación. Posteriormente, llegó el fiscal del Ministerio Público, que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

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