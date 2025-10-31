En una reunión clave realizada anoche del jueves, el alcalde provincial Pedro Fuentes encabezó un encuentro con los dirigentes de la Liga de Fútbol de Pisco, con el propósito de abordar la posible clausura del Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea. La cita tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas que permitan garantizar la continuidad de las actividades deportivas en la provincia y proteger uno de los espacios más representativos del deporte pisqueño.

Perjuicio deportivo

Durante la sesión, los asistentes expresaron su profunda preocupación por el impacto que generaría el cierre del recinto en el desarrollo del fútbol local y en la programación de la presente temporada. La eventual clausura afectaría directamente a clubes, deportistas y a la comunidad en general, que participa activamente en los torneos y eventos que se realizan en dicho escenario.

Frente a esta situación, el alcalde Fuentes pide trabajar de manera articulada con las instituciones deportivas locales para mantener operativo el estadio.

Asimismo, destacó la disposición de la comuna para cumplir con las exigencias técnicas, de seguridad y mantenimiento necesarias para preservar el recinto en condiciones adecuadas para el público y los deportistas.

La reunión concluyó con el acuerdo de conformar una mesa técnica de seguimiento y coordinación permanente, que permita canalizar esfuerzos entre las autoridades, los dirigentes deportivos y la comunidad en defensa del emblemático Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, símbolo del deporte y la identidad pisqueña.

VIDEO RECOMENDADO