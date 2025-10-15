La Liga Distrital de Fútbol de Pisco expresó su rechazo a la reciente disposición de cierre del Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, decisión tomada por la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) y difundida en redes sociales en los últimos días.

Definen estrategias

La medida ha generado inquietud entre clubes, jugadores y aficionados locales, al tratarse del principal escenario deportivo de la provincia. En un pronunciamiento público, la liga calificó la resolución como “desproporcionada” y “sin sustento legal”, y aseguró que tomará las acciones necesarias para revertirla.

Como parte de la respuesta inmediata, se ha convocado a una reunión extraordinaria con representantes de los clubes afiliados para definir estrategias frente a lo que consideran un atentado contra el desarrollo del fútbol local y el acceso a espacios deportivos.

Además del rechazo a la medida, la liga hizo un llamado a la unidad de la comunidad deportiva y ciudadanía en general, instando a respaldar la continuidad del uso del estadio y a defender los derechos de los deportistas de Pisco.

Cabe señalar que la medida de cierre del estadio se dio tras la violencia del Club Alianza Pisco contra jugadores del Club Diablos Rojos de Huancavelica, que sufrieron golpes, patadas y robos.

VIDEO RECOMENDADO