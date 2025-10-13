La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) emitió una resolución firme y contundente contra el Club Alianza Pisco, luego de los graves incidentes de violencia registrados el pasado 5 de octubre en el estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, durante el encuentro contra el Club Diablos Rojos de Huancavelica por la Copa Perú.

Descalificación y suspensión

El documento detalla una serie de sanciones de carácter deportivo, económico y administrativo, tras comprobarse que tanto jugadores como presuntos hinchas del club pisqueño participaron en actos de agresión física contra los integrantes del club visitante, incluyendo al director técnico.

Como medida principal, la Comisión Disciplinaria impuso al Club Sport Alianza Pisco la sanción de descalificación del Torneo de Copa Perú 2025 – Etapa Nacional, y además prohibió su participación en las tres siguientes ediciones del campeonato, es decir, hasta el año 2028.

Con esta resolución, el club queda automáticamente excluido del actual proceso de Copa Perú 2025 y de las competencias organizadas por la Liga Nacional de Fútbol Aficionado durante los próximos tres años.

De acuerdo con la investigación realizada, 20 jugadores del Club Sport Alianza Pisco fueron identificados como participantes en los hechos de violencia, razón por la cual se les impuso la sanción disciplinaria de suspensión por un periodo de 48 meses (4 años).

Los jugadores sancionados son: Gustavo Tello Sánchez, Mijael Klins Reymúndez Ochoa, Enzo Giussepe Córdoba Carrillo, Jairo Aldair Vega Cabrera, Ever Gustavo Chávez Hernández, Juan Raúl Neira Medina, Junior Alejandro Aguirre Ramírez, Hanzel Louis Arrieta Manrique, Félix Andrés Argüedas Castro, Yeremy Giovanni Arias Reyes, Klinsman Maxwilly Advíncula Palma, Abel Alessandro Vergaray Manrique, Adriano Di Alesandro Navarro Garate, Leonel Marcelo Ormeño Flores, Joao Estefano Ormeño Melo, Deybi Alexander Uribe Yañez, Luis Fernando López Falcón, José Luis Coronado de la Cruz, Irvin Gotardo Romero Fuentes, Edinson Jesús Escate Escalaya.

Multas económicas

Asimismo, se impuso a cada uno de los jugadores anteriormente sancionados una multa de 10 UIT, lo que equivale a aproximadamente S/ 53,500 por jugador, de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Esta multa deberá ser cancelada dentro de los 30 días calendario posteriores a la notificación de la resolución. En caso de incumplimiento, la multa podría mantenerse vigente hasta su pago total.

En cuanto al club, como entidad organizadora del partido, también se le impuso una multa económica de 20 UIT (aproximadamente S/ 107,000), por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad durante el desarrollo del encuentro.

Otra medida severa tomada por la Comisión Disciplinaria ha sido la clausura definitiva del estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, ubicado en la ciudad de Pisco, el cual no podrá ser utilizado para futuros campeonatos organizados por la FPF. Esta medida responde a la gravedad de los hechos ocurridos en el recinto y al incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad.

La resolución también alcanzó a los responsables administrativos de la Liga Departamental de Fútbol de Ica, quienes fueron sancionados con seis meses de suspensión por su aparente omisión en las labores de fiscalización y control del evento deportivo.

La Comisión Disciplinaria informó que esta resolución puede ser apelada dentro de los plazos establecidos, conforme al artículo 112 del Reglamento Único de Justicia de la FPF. No obstante, mientras el recurso no sea resuelto, todas las sanciones mencionadas tienen carácter de ejecución inmediata.

La resolución ha sido firmada por la presidenta de la Comisión Disciplinaria, Alicia Ch. Ayala, y el vicepresidente Rider Ríos, quienes remarcaron que estas decisiones buscan sentar un precedente firme en la lucha contra la violencia en el fútbol y garantizar el respeto a la integridad física de todos los deportistas.

