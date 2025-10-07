La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) comunicó, a través del Oficio Circular N° 005-LINFA-2025, la suspensión de los partidos de ida de los cuartos de final zonales de la Copa Perú 2025, inicialmente programados para el miércoles 8 de octubre. Los encuentros fueron reprogramados para el fin de semana del 11 y 12 de octubre, mientras que los partidos de vuelta se disputarán los días 18 y 19 de octubre de 2025.

Medida tras violencia

Esta decisión se tomó luego de la batalla campal registrada el día anterior en Pisco durante el partido entre Alianza Pisco y Diablos Rojos de Huancavelica, donde, faltando cinco minutos para el final, se desató una pelea que dejó como saldo agresiones físicas entre jugadores de ambos equipos. El hecho ha generado gran preocupación sobre la seguridad en los eventos deportivos, motivo por el cual se buscó prever todas las garantías necesarias para las próximas fechas.

El Club Diablos Rojos, denunció agresión y robo. Según la dirigencia huancavelicana, tras el encuentro, miembros del cuerpo técnico y jugadores de Alianza Pisco habrían agredido físicamente a los integrantes de Diablos Rojos, además de sustraerles pertenencias personales como dinero en efectivo, teléfonos celulares y mochilas.

“Rechazamos enérgicamente estos actos que no tienen lugar en el deporte. El fútbol no debe mancharse con violencia ni sangre”, señala el comunicado difundido.

En tanto, en el comunicado oficial de la LINFA, señala que todos los encuentros se jugarán en escenarios deportivos autorizados, es decir, aquellos que hayan sido sede de competencias profesionales como la Liga 1, Liga 2 o Liga 3, o que estén ubicados en las capitales de departamento con capacidad mínima para ocho mil espectadores y que cuenten con las máximas condiciones de seguridad. Además, la Federación Peruana de Fútbol será la encargada de designar a los delegados y oficiales de seguridad para cada partido.

Las ligas departamentales organizadoras deberán gestionar los permisos y las garantías prefecturales correspondientes para el desarrollo adecuado de las fechas deportivas.

En cuanto a los enfrentamientos, en la zona norte los equipos que disputarán esta fase son Real Huarcos FC de Lima frente a Deportivo Cachorro de Lambayeque; FC Sport River de La Libertad contra Amigos Siempre Amigos FC de Lima; Atlético Torino de Piura frente a A.D. Tahuishco de San Martín; y Unión Minas Centromin de Pasco contra Universidad Nacional de Tumbes. Por la zona sur, Deportivo Anba Perú de Puno enfrentará a Diablos Rojos de Huancavelica; Cultural Huancarama de Apurímac se medirá con Deportivo San Martín Tours de Puno; Sport Machete de Huancavelica jugará contra FC Defensor Patibamba de Ayacucho; y Juventud Huracán de Lima se enfrentará a Amigos de la PNP de Arequipa.

El documento está firmado por Roberto Ramos Ruiz, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, y Luis Alberto Sánchez, secretario de la misma institución.

Con esta medida, la Liga Nacional busca garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la competencia, evitando que se repitan hechos de violencia y asegurando un ambiente seguro para jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

Cabe señalar que, la Liga Departamental de Fútbol de Huancavelica indicó que jugadores, hinchas y dirigentes del club pisqueño agredieron físicamente a los visitantes, robaron sus pertenencias y profirieron insultos racistas. Frente a ello, la Liga solicitó sanciones contundentes como la expulsión definitiva de Alianza Pisco del torneo, el veto inmediato del estadio Teobaldo Pinillos y medidas disciplinarias contra la Liga Departamental de Ica por no garantizar la seguridad.

