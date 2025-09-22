Ayer en una tarde inspirada, Alianza Pisco no dejó dudas de su poder y goleó 6-0 a CNB de Puerto Maldonado en el estadio Teobaldo Pinillos, logrando así su clasificación a los 16avos de final de la etapa nacional de la Copa Perú. Con este resultado, el equipo pisqueño cierra la llave con un marcador global de 8-1 y se convierte en el único representante de la región Ica que sigue con vida en el campeonato.

Encuentro deportivo

Desde el inicio del partido, Alianza Pisco mostró orden y contundencia. Adriano Navarro fue el encargado de abrir el marcador durante el primer tiempo, encendiendo la tribuna local. Luego llegaron los tantos de Ricardo Morán, Junior Aguirre y un verdadero golazo de Raúl Neira, que selló la goleada pisqueña.

El equipo dirigido por el comando técnico local supo mantener la intensidad a lo largo de los 90 minutos y no permitió reacción alguna del cuadro visitante. CNB de Puerto Maldonado, que había caído también en el partido de ida, no logró contrarrestar la presión alta ni el juego colectivo de los pisqueños.

Con esta victoria, Alianza Pisco avanza entre los 32 mejores equipos de uno de los torneos más importante del país y ahora se prepara para enfrentar a un rival histórico: Diablos Rojos de Huancavelica, en una llave que promete emociones de principio a fin.

El primer encuentro de los 16avos de final se jugará el próximo fin de semana. La localía se definirá según el reglamento de la Copa Perú y la puntuación acumulada de ambos clubes en la tabla general.

