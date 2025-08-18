El club Alianza Pisco se consagró campeón departamental de Ica en la Copa Perú 2025 tras imponerse 1-0 al Club Deportivo Juventud Ccontac de Puquio, en un reñido encuentro disputado este domingo en el estadio José Picasso Peratta de Ica.

Encuentro deportivo

El único gol llegó a los 60 minutos gracias a un potente remate de Ricardo Morán, que desató la celebración de los cientos de hinchas que acompañaron al elenco pisqueño en esta jornada decisiva.

A pesar de que Alianza Pisco jugó con un hombre menos desde los 38 minutos del primer tiempo —tras la expulsión de su jugador Uribe (N° 24), el equipo mantuvo el orden y mostró una gran entrega en cada jugada para conservar la ventaja hasta el final del partido.

Con este resultado, Alianza Pisco clasificó a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025, donde buscará seguir haciendo historia y representar con orgullo a la provincia.

Junto a Alianza Pisco, también logró su pase a la Etapa Nacional el club Sport Puerto Aéreo de La Tinguiña, que venció 2-1 al Independiente Cantayo de Nasca, en un duelo vibrante que también se jugó en el estadio José Picasso Peratta.

Con estos resultados, Ica tendrá tres representantes en la siguiente fase del torneo, sumando al Club Deportivo Juventud Ccontac, que pese a la derrota aseguró su lugar por reglamento.

VIDEO RECOMENDADO