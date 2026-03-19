Una balacera registrada en la intersección de las calles calle San Miguel y calle Cieneguilla, en el cercado de Pisco, dejó como saldo una persona fallecida y generó alarma entre los vecinos del sector. De acuerdo con información preliminar de la propia Policía Nacional del Perú, el hecho estaría relacionado con una disputa por el control de la venta de drogas en esta zona de la ciudad.

Fallecido está como NN

Lo que más preocupa a los moradores es que el violento episodio ocurrió a tan solo dos cuadras de la Plaza de Armas de Pisco, en pleno corazón urbano de la ciudad. Vecinos señalaron que desde hace tiempo se advertiría de la presencia de personas vinculadas al micro comercio de drogas en el sector de la esperanza, situación que habría derivado en enfrentamientos entre presuntas bandas que buscarían controlar la distribución en esta parte del cercado.

Tras el ataque, la zona fue despejada por efectivos policiales y personal de seguridad, retornando momentáneamente la calma en el sector. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco y posteriormente derivada a la morgue de la provincia de Pisco, donde permanece como NN a la espera de ser identificada.

Las autoridades policiales informaron que se revisarán las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores con el objetivo de identificar a los responsables. El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación ciudadana por la presencia de presuntas redes de micro comercialización de drogas en pleno centro histórico de Pisco, un punto altamente transitado por vecinos y visitantes.

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