Un operativo policial realizado en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, permitió la detención de cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico ilícito de drogas, así como la incautación de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos insumos utilizados para la comercialización de droga.

Golpe policial

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Bolivia N.° 525, donde personal de la Policía Nacional logró intervenir a los sospechosos tras labores de seguimiento e inteligencia.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Lizana Laura, de 54 años, conocido con el alias de “Lizana”; Brayan Smird Camargo Guzmán (25), alias “Liam”; Carlos Antonio Quijaite Carbajal (26), alias “Muca”; y Wilmer Lévano Llonjoy, alias “Wilmer”. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los intervenidos integrarían la banda criminal denominada “Clan Familiar Los Lizana de San Andrés”, dedicada presuntamente a la venta y distribución de drogas al menudeo en la zona.

Durante el registro del lugar, los efectivos policiales lograron incautar una importante cantidad de droga. Entre lo decomisado figuran 127 envoltorios de papel tipo “kete” con alcaloide de cocaína, una bolsa de plástico transparente con marihuana y una bolsa adicional con sustancia parduzca a granel, también correspondiente a alcaloide de cocaína.

Asimismo, se hallaron diversos elementos utilizados para el acondicionamiento y distribución de la droga, como recortes de papel periódico, 20 bolsas de la marca “Alpa” y un colador de color amarillo, lo que refuerza la hipótesis de que el inmueble era utilizado como punto de acopio y preparación de estupefacientes.

En el operativo también se incautó la suma de 40 soles en efectivo, presuntamente producto de la venta ilícita de drogas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad policial especializada, junto con la droga, el dinero y las especies incautadas, a fin de continuar con las diligencias correspondientes por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, conforme a lo establecido por ley.

