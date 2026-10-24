Un accidente de tránsito entre un automóvil rojo de placa Y1T-263 y una camioneta de la Policía Nacional del Perú, perteneciente al servicio de Carreteras de Humay, dejó personas heridas, entre ellas un menor de edad que estaría con heridas graves y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Pisco. El hecho se registró en la carretera Los Libertadores Wari, a la altura del cementerio del distrito de Independencia.

Brutal choque

Según las primeras informaciones, tras la violenta colisión, transportistas y ciudadanos que se encontraban por la zona acudieron a auxiliar a los ocupantes de los vehículos involucrados. Entre ellos se encontraba el menor, quien fue evacuado para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente generó preocupación entre los conductores y pobladores que transitaban por esta importante vía de comunicación. El choque entre el vehículo particular y la unidad policial dejó severos daños materiales.

Asimismo, se reportó la intervención de un ciudadano que habría auxiliado al menor durante la emergencia.

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