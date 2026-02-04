Un fatal accidente de tránsito ocurrido la noche del último lunes en la intersección de la avenida Las Américas con la calle Simón Bolívar, en la provincia de Pisco, dejó como saldo dos personas fallecidas, generando consternación entre vecinos y transeúntes de la zona. El siniestro involucró a una motocicleta lineal y un mototaxi.

Muertes violentas

En el lugar del accidente perdió la vida Juan Antonio Pérez Huamán, conocido como “Pachi”, mototaxista del barrio La Esperanza, quien conducía la mototaxi azul de placa NG-78209, con número de censo 1187. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de Gianpier Alexander Castro Condori, conductor de la motocicleta lineal, quien permanecía internado en el Hospital San Juan de Dios, y que no soportó la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información recabada, el accidente se produjo aproximadamente a las 7:00 p. m., cuando Gianpier retornaba a su domicilio luego de culminar su jornada laboral. Testigos indicaron que un amplio tramo de la avenida Las Américas, desde el colegio San Martín hasta la curva, se encontraba sin alumbrado público, situación que habría reducido considerablemente la visibilidad y contribuido al trágico desenlace.

Diversas instituciones deportivas expresaron públicamente sus condolencias a los familiares de las víctimas. El Club Deportivo Juventud Palto lamentó la partida de Gianpier Castro Condori, conocido como “Toto”, exjugador y amigo cercano de la institución.

Asimismo, el Club Deportivo Joe Gutiérrez expresó su pesar por el fallecimiento de Juan Antonio Pérez Huamán, a quien recordaron como hincha número uno del club del populoso barrio La Esperanza.

VIDEO RECOMENDADO