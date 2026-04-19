Un trágico accidente en el mar cobró la vida de un buzo la tarde del sábado 18 de abril en la Reserva Nacional de Paracas, generando consternación entre sus compañeros de trabajo y familiares.

Tragedia en la zona

La víctima fue identificada como Fernando Bendezú Conislla, conocido en el ámbito marítimo como “Nando”, un buzo que realizaba labores en la zona de Laguna Grande, en la provincia de Pisco. Según las primeras versiones, el hombre de mar salió a cumplir su jornada habitual de trabajo, sin imaginar que un contratiempo durante la faena le impediría regresar con vida a puerto.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría producido mientras realizaba labores de buceo. Las circunstancias de su fallecimiento aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El caso ha generado preocupación entre los trabajadores del mar, quienes resaltan que “Nando” era un buzo experimentado, acostumbrado a este tipo de labores en el litoral de Paracas. Su repentina muerte ha dejado un profundo dolor en su entorno cercano, especialmente en su familia, que ahora enfrenta esta irreparable pérdida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO