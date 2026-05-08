El Hospital Antonio Skrabonja de Pisco, a través del servicio de Ayuda al Diagnóstico y Banco de Sangre, culminó con éxito una importante campaña de Donación Voluntaria de Sangre. Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de donar de manera regular, promoviendo así una nueva cultura de donantes comprometidos con la vida.

Aporte vital

Durante la jornada se lograron captar 31 unidades de sangre, gracias al apoyo solidario de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la FAP, profesionales de la salud y usuarios del nosocomio. Cada aporte es vital para garantizar el stock necesario en las transfusiones de emergencia.

El Dr. Aldo Torres Manrique, director del hospital, destacó que estas unidades serán destinadas a pacientes oncológicos, víctimas de accidentes de tránsito, personas con quemaduras graves y pacientes quirúrgicos. Asimismo, subrayó su importancia para atender hemorragias en gestantes, asegurando una maternidad segura.

Finalmente, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, expresó su agradecimiento a las instituciones y ciudadanos que se sumaron a esta noble causa.

“Cada unidad recolectada representa una esperanza de vida para nuestros asegurados de la región. Seguiremos fortaleciendo estas campañas para que ningún paciente vea en riesgo su salud por falta de este recurso vital”, dijo el gerente.

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