El 10 de agosto de 2025, a las 6:00 de la tarde aproximadamente, personal de la Comisaría PNP Huamaní “B” de la Región Policial Ica, en coordinación con la División Regional de Inteligencia (Divreint) Ica, logró la intervención y detención en flagrancia de Jordy Manuel Mamani Medina (32), alias “El terrible Dealis”.

Con pistola robada

El sujeto fue sorprendido en posesión de una pistola marca Glock, modelo 19, calibre 9mm, número de serie PWF173, abastecida con una cacerina que contenía seis (06) municiones, y se halló unos diecinueve (19) envoltorios de papel periódico con pasta básica de cocaína.

La detención se llevó a cabo en el sector denominado “Bajada de los Andes”, en la jurisdicción de la Comisaría Rural Huamaní “B” – San Clemente, lugar donde se encontraba el detenido.

Cabe señalar que, al realizar la verificación en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), se corroboró que el arma incautada tenía una denuncia interpuesta en la Comisaría PNP Santa Rosa – Lima, con fecha 25 de noviembre de 2017.

El detenido fue puesto a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias y acciones judiciales conforme a ley.

VIDEO RECOMENDADO